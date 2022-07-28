Адвокат Трунов: В России нет юридического понятия «блогер»
За распространение ложной информации в России предусмотрены штрафы и уголовная ответственность, сказал НСН доктор юридических наук Игорь Трунов.
В России нет юридического понятия «блогер», хотя до 2017 года оно было. Если в стране хотят создать черный список блогеров, то это понятие надо возвращать, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«У нас нет такого юридического понятия, как «блогер». Было до 2017 года. Тогда ими считались те, чьи определённые интернет-ресурсы набирали больше 3000 просмотров. Потом эту норму убрали, потому что при размещении общедоступной информации любой человек несет определенную ответственность за нарушения, которые он допустил. Ограничения в 2 или 3 тысячи не имеют значения. И спектр ответственности очень широкий. Если мы создаем какой-то черный список, то надо вводить заново понятие «блогер»», - сказал Трунов.
Он отметил, что во Франции действует закон, который приняли после выборов Макрона, о борьбе с фейкмами. В Германии фейк-новостям Facebook объявили войну.
«Шрафуют по полной программе. Поэтому проблема существует во всем мире. В России за распространение недостоверной информации штрафы начинаются от 30 тысяч рублей, повторно – от 100 тысяч, а за заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил России – до 10 лет лишения свободы», - уточнил Трунов.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в эфире НСН, что создание черных список блогеров может сделать им дополнительную рекламу.
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