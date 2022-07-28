«Статистическая погрешность»: В России треш-стримеров меньше 0,1%

Треш-стримеры – это статистическая погрешность, сказал НСН эксперт Максим Перлин.

Треш-стримеров в России меньше 0,1%, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в пресс-центре НСН.

Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.

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«Треш-стримеры и само понятие, если мы хорошо разберемся в том, что происходит в блогосфере, это статистическая погрешность. Это меньше 0,1% блогеров, которые работают на рынке», - сказал Перлин.

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Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН заявила, что больше тысячи человек в стране имеют в социальных сетях более миллиона подписчиков.

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Фото: mos.ru
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