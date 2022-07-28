«Статистическая погрешность»: В России треш-стримеров меньше 0,1%
Треш-стримеры – это статистическая погрешность, сказал НСН эксперт Максим Перлин.
Треш-стримеров в России меньше 0,1%, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в пресс-центре НСН.
Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.
«Треш-стримеры и само понятие, если мы хорошо разберемся в том, что происходит в блогосфере, это статистическая погрешность. Это меньше 0,1% блогеров, которые работают на рынке», - сказал Перлин.
Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН заявила, что больше тысячи человек в стране имеют в социальных сетях более миллиона подписчиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возвращении противоковидных ограничений
- Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
- На заводе «Ракета» рассказали о часах для Путина
- Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей
- «Внезапно». Политолог рассказал, когда Китай начнёт забирать Тайвань
- Минобороны РФ: украинская тероборона расстреляла отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
- Депутат Госдумы Фёдоров не исключил применение ядерного оружия
- Путин назначил нового начальника Главного военно-политического управления ВС России
- Бочкарев: 14 футбольных полей построены в Москве с 2011 года
- Песков назвал фейком данные США о потерях ВС России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru