«Сделали революцию»: Украину назвали родиной треш-стримов

Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.

«Треш-стримы появились вяло, а потом революцию сделали, как ни странно, украинцы. Я не буду называть канал, имена, но тем не менее, в 2016 году украинский криминальный авторитет завел себе канал, где унижал и оскорблял своего сокамерника. Это дало миллионные просмотры, потоки денег и это послужило революцей треш-стримов. Им начали подражать», - сказал Трунов.

Адвокат также заявил о необходимость менять законодательство в этом направлении, а в правоохранительных вузах расширять специализации.

«Нужно перестраивать уголовный кодекс, понимая, что мы уже не вернёмся к уличным грабежам. Вся преступность уходит в блогосферы. Потому правоохранительные система, профильные вузы должны переориентироваться. Специализация должна расширяться в этом направлении. Поэтому здесь нужны определённые поправки, доработки, потому что неотвратимость наказания – ключевая составляющая», - отметил Трунов.

Ранее Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что в России нет юридического понятия «блогер».

