«Сделали революцию»: Украину назвали родиной треш-стримов

Криминальный авторитет на унижении сокамерника получил миллионы просмотров и потоки денег, сказал НСН доктор юридических наук Игорь Трунов. 

Треш-стримы появились вяло, но потом революцию сделали, как ни странно, украинцы. Сегодня вся преступность уходит в блогосферу и поэтому здесь нужны поправки и доработки в законы, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

Вице-спикер ГД Чернышов увидел пиар в «черных списках» треш-стримеров

Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.

«Треш-стримы появились вяло, а потом революцию сделали, как ни странно, украинцы. Я не буду называть канал, имена, но тем не менее, в 2016 году украинский криминальный авторитет завел себе канал, где унижал и оскорблял своего сокамерника. Это дало миллионные просмотры, потоки денег и это послужило революцей треш-стримов. Им начали подражать», - сказал Трунов.

Адвокат также заявил о необходимость менять законодательство в этом направлении, а в правоохранительных вузах расширять специализации.

«Нужно перестраивать уголовный кодекс, понимая, что мы уже не вернёмся к уличным грабежам. Вся преступность уходит в блогосферы. Потому правоохранительные система, профильные вузы должны переориентироваться. Специализация должна расширяться в этом направлении. Поэтому здесь нужны определённые поправки, доработки, потому что неотвратимость наказания – ключевая составляющая», - отметил Трунов.

Ранее Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что в России нет юридического понятия «блогер».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал «Москва — новостная»
ТЕГИ:ЗаконФейковые НовостиБлогеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры