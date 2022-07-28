«Сделали революцию»: Украину назвали родиной треш-стримов
Криминальный авторитет на унижении сокамерника получил миллионы просмотров и потоки денег, сказал НСН доктор юридических наук Игорь Трунов.
Треш-стримы появились вяло, но потом революцию сделали, как ни странно, украинцы. Сегодня вся преступность уходит в блогосферу и поэтому здесь нужны поправки и доработки в законы, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
Ранее в Госдуме предложили создать черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время прямых эфиров, проводящих их за донаты. О регулировании прав блогеров на законодательном уровне уже давно ведутся дискуссии среди парламентариев.
«Треш-стримы появились вяло, а потом революцию сделали, как ни странно, украинцы. Я не буду называть канал, имена, но тем не менее, в 2016 году украинский криминальный авторитет завел себе канал, где унижал и оскорблял своего сокамерника. Это дало миллионные просмотры, потоки денег и это послужило революцей треш-стримов. Им начали подражать», - сказал Трунов.
Адвокат также заявил о необходимость менять законодательство в этом направлении, а в правоохранительных вузах расширять специализации.
«Нужно перестраивать уголовный кодекс, понимая, что мы уже не вернёмся к уличным грабежам. Вся преступность уходит в блогосферы. Потому правоохранительные система, профильные вузы должны переориентироваться. Специализация должна расширяться в этом направлении. Поэтому здесь нужны определённые поправки, доработки, потому что неотвратимость наказания – ключевая составляющая», - отметил Трунов.
Ранее Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что в России нет юридического понятия «блогер».
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