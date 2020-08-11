Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари Алибасова о разводе

13.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».

Имущественный спор между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной набирает обороты. 10 августа состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого на подмосковную квартиру, принадлежавшую актрисе, но по определенным обстоятельствам, оказавшуюся переписанной на помощника Бари Сергея Моцаря, наложен арест. Лидия Шукшина удовлетворена данным решением, как заявляет представители защиты – «основная битва ещё впереди». В тот же день, 10 августа, Алибасова выписали из ПКБ им. Алексеева (Кащенко). В связи с этим сторона Федосеевой-Шукшиной намерена сделать громкое заявление.

На кого и кем переписывается имущество Бари и Лидии Николаевны?

Почему Федосеева-Шукшина опасается за собственную безопасность и за жизнь Алибасова?

Почему развода у Л.Н.Федосеевой-Шукшиной требует не Бари, а его сын?

Каковы шансы вернуть квартиру Лидии Николаевне?

Правда ли, что права на произведения В.М.Шукшина также утекли в чужие руки?

Какие еще «скелеты в шкафу» прячет ближнее окружение Бари Алибасова?

Участники пресс-конференции:

Юлия Вербицкая-Линник - адвокат, к.ю.н. , официальный представитель Л.Н.Федосеевой-Шукшиной;

адвокат, к.ю.н. , официальный представитель Л.Н.Федосеевой-Шукшиной; Ольга Шукшина - младшая дочь Л.Н.Федосеевой-Шукшиной;

- младшая дочь Л.Н.Федосеевой-Шукшиной; Людмила Терехова - психолог, медиатор, конфликтолог (специалист по урегулированию семейных конфликтов)

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 13.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам(по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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