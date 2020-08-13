Адвокат: на все доходы Бари Алибасова при разводе будут заявлены требования
Официальный представитель Л.Н.Федосеевой-Шукшиной, адвокат Юлия Вербицкая-Линник в ходе пресс-конференции в НСН на тему «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе» сказала, что брак Алибасова и Федосеевой-Шукшиной существует юридически и все доходы Алибасова являются совместно нажитым имуществом.
Официальный представитель Л.Н.Федосеевой-Шукшиной, адвокат Юлия Вербицкая-Линник в ходе пресс-конференции в НСН на тему «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе» пригрозила при разводе заявить права на доходы Алибасова.
«Пока этот брак существует и мы не говорим о его недействительности, все доходы и собственность являются совместными и в случае, если кто-то из супругов уходит раньше другого, то другой, так называемый переживший супруг, наследует свою долю», - сказала она.
По ее словам, никакого брачного контракта между ними не заключалось, то есть все доходы в браке являются совместным имуществом. Поэтому, подчеркнула Вербицкая-Линник, при разводе на все имущество и доходы Бари Алибасова будут заявлены соответствующие требования.
Ранее адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН озвучила обращение своей клиентки к Бари Алибасову, призвав его объяснится за свои действия и слова.
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