Адвокат: на все доходы Бари Алибасова при разводе будут заявлены требования

«Пока этот брак существует и мы не говорим о его недействительности, все доходы и собственность являются совместными и в случае, если кто-то из супругов уходит раньше другого, то другой, так называемый переживший супруг, наследует свою долю», - сказала она.

По ее словам, никакого брачного контракта между ними не заключалось, то есть все доходы в браке являются совместным имуществом. Поэтому, подчеркнула Вербицкая-Линник, при разводе на все имущество и доходы Бари Алибасова будут заявлены соответствующие требования.

Ранее адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН озвучила обращение своей клиентки к Бари Алибасову, призвав его объяснится за свои действия и слова.

