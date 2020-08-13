Сделку Алибасова и его помощника назвали «подарком любимому»

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина призналась НСН, что считает сделку о дарении квартиры между Бари Алибасовым и его помощником Моцарем подарком любимому человеку.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина, отвечая на вопрос НСН «Можно ли назвать сделку Алибасова и Моцаря подарком любимому человеку?», подтвердила, что действительно так считает.

Федосеева-Шукшина призвала Бари Алибасова явиться и объясниться

«Я это так и называю. И это не моё такое мнение. Мне это рассказала его бывшая помощница Светлана. Она говорила, что Алибасов действительно был благодарен этому человеку и в знак благодарности, как раз, отписал квартиру», - сказала Шукшина.

Ранее психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова в эфире НСН предложила проверить на Бари Алибасова-младшего на адекватность.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНБари Алибасов
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