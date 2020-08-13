Сделку Алибасова и его помощника назвали «подарком любимому»

«Я это так и называю. И это не моё такое мнение. Мне это рассказала его бывшая помощница Светлана. Она говорила, что Алибасов действительно был благодарен этому человеку и в знак благодарности, как раз, отписал квартиру», - сказала Шукшина.

Ранее психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова в эфире НСН предложила проверить на Бари Алибасова-младшего на адекватность.

