Сделку Алибасова и его помощника назвали «подарком любимому»
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина призналась НСН, что считает сделку о дарении квартиры между Бари Алибасовым и его помощником Моцарем подарком любимому человеку.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина, отвечая на вопрос НСН «Можно ли назвать сделку Алибасова и Моцаря подарком любимому человеку?», подтвердила, что действительно так считает.
«Я это так и называю. И это не моё такое мнение. Мне это рассказала его бывшая помощница Светлана. Она говорила, что Алибасов действительно был благодарен этому человеку и в знак благодарности, как раз, отписал квартиру», - сказала Шукшина.
Ранее психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова в эфире НСН предложила проверить на Бари Алибасова-младшего на адекватность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru