Адвокат Федосеевой-Шукшиной опасается за жизнь Алибасова

«Я думаю, что в какой-то момент придется защищать не только Лидию Николаевну, но и Бари Каримовича. Потому что если у Лидии Николаевны есть дочери и никакого имущества, а дочери продолжают о ней заботиться, то с Бари Каримовичем ситуация иная. Он человек публичный и небедный, в его собственнсти серьезные активы и вокруг него формируется окружение, которое занимается перераспределением его имущества в свою пользу. Если с ним что-то произойдет и он перестанет его контролировать, то его окружению это будет выгодно и как показывает практика, это может стать мотивом для правонарушений или преступлений. Ведь все его окружение – люди не состоятельные, они рассчитывают что-то получить от Алибасова, находясь рядом с ним», - сказала он.

Она также намекнула, что возможно, Алибасов не контролирует свои поступки и находится под воздействием медикаментов.

«Когда из крови Алибасова вымоются лекарственные вещества, если они там есть, возможно, потребуется оспаривать какие-то сделки, которые были совершены», - сказала она и напомнила, что ранее сын Алибасова старшего уже совершал сделки с жильем отца и он не был этому рад.

Ранее Вербицкая-Линник в эфире НСН озвучила обращение своей клиентки к Бари Алибасову, призвав его объяснится за свои действия и слова.

