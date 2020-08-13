Психолог предложил проверить на адекватность Бари Алибасова-младшего

Психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова сообщила НСН, что поведение Бари Алибасова-младшего деструктивно и может отягощаться алкоголем.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».

Психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова в эфире НСН предложила проверить на Бари Алибасова младшего на адекватность.

Федосеева-Шукшина призвала Бари Алибасова явиться и объясниться

«Что касается поведения Бари старшего и Бари младшего, то я бы предложила провести серьёзное обследование и посмотреть, всё ли у них хорошо. Потому что наблюдается деструктивное поведение, они говорят одно, а делают другое. Судя по всему, это отягощено отрицательными эмоциями, возможно ещё алкоголем и не только. Это всё может привести к деструктивным действиям. И мы можем сколько угодно обвинять Бари младшего в злонамеренных поступках, но должны основываться на фактах. Поэтому я бы предложила провести обследование и понять, насколько он вообще адекватен и способен отвечать за свои действия», - сказала Терехова.

Ранее адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая в беседе с НСН озвучила обращение своей клиентки к Бари Алибасову, призвав его объяснится за свои действия и слова.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: PR Бари Алибасова
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНБари Алибасов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры