Психолог предложил проверить на адекватность Бари Алибасова-младшего
Психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова сообщила НСН, что поведение Бари Алибасова-младшего деструктивно и может отягощаться алкоголем.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».
Психолог, медиатор, конфликтолог Людмила Терехова в эфире НСН предложила проверить на Бари Алибасова младшего на адекватность.
«Что касается поведения Бари старшего и Бари младшего, то я бы предложила провести серьёзное обследование и посмотреть, всё ли у них хорошо. Потому что наблюдается деструктивное поведение, они говорят одно, а делают другое. Судя по всему, это отягощено отрицательными эмоциями, возможно ещё алкоголем и не только. Это всё может привести к деструктивным действиям. И мы можем сколько угодно обвинять Бари младшего в злонамеренных поступках, но должны основываться на фактах. Поэтому я бы предложила провести обследование и понять, насколько он вообще адекватен и способен отвечать за свои действия», - сказала Терехова.
Ранее адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая в беседе с НСН озвучила обращение своей клиентки к Бари Алибасову, призвав его объяснится за свои действия и слова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
716 тыс.+6 098 / сут.
- Илон Маск готов помочь Белоруссии
- В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди
- Стало известно сколько готовы потратить россияне на путешествие в уикенд
- Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября
- У людей с отрицательным резус-фактором обнаружена уязвимость к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru