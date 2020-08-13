Федосеева-Шукшина призвала Бари Алибасова явиться и объясниться
Адвокат и представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной во время пресс-конференции в НСН озвучила обращение своей подзащитной к Бари Алибасову.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Федосеева-Шукшина отклоняет требования сына Бари о разводе».
Адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая в эфире НСН озвучила обращение своей клиентки к Бари Алибасову, призвав его объяснится за свои действия и слова.
«Уважаемый Бари Каримович, поскольку вы являетесь супругом Лидии Николаевны, мы абсолютно отказываемся слушать ваши слова, передаваемые через ваших водителей, родственников, прочего окружения и, наверное, даже адвоката. Лидия Николаевна уполномочила меня донести до вас, что сейчас самое время сделать то, чего вы избегаете. Это явиться лично к Лидии Николаевне и объяснить, что всеми этими поступками, действиями и словами вы имели ввиду. Ни о каком разводе сейчас она информацию не подтверждает, а я, как её адвокат, доношу до вас, что, в случае если с вами что-то случится, то Лидия Николаевна будет наследником первой очереди, как ваша супруга. Поэтому найдите в себе сил явиться, объяснится и расставить все точки над «i»», - сказала Вербицкая.
Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала НСН, что её мать была обманута Алибасовым и его помощником Моцарем и подарила квартиру, потому что думала, что подписывает завещание.
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