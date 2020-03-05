10.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ФАС сказала «фас»: Цены в аптеках возьмут под контроль?»

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который расширяет государственный контроль за оборотом лекарств. Федеральную антимонопольную службу предлагается наделить полномочиями по контролю ценообразования всех лекарственных средств в стране. Ранее же контролировались только цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых препаратов. Помимо этого, авторы инициативы предлагают изменить общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей. В качестве основных причин для подобных изменений называют монополизацию оптовой части рынка – на 10 крупнейших организаций приходится доля, составляющая более 75%, а также ситуация с коронавирусом и неконтролируемые скачки цен на лекарства и средства защиты от распространения инфекции. Так, в ряде регионов рост цен составил 500-800 процентов.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какие изменения произойдут с ценами на лекарства, а также какие потрясения ждут аптечный рынок в ближайшее время.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов;

Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев;

Первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева;

Генеральный директор нескольких аптечных сетей, член Общественной палаты города Москвы Евгений Нифантьев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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