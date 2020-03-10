Фармпроизводители назвали законным завышение цен на маски в десятки раз

«Понятно, что в связи с этим возник ажиотаж, резко подскочили цены на многие медицинские изделия. Речь идёт о масках. Себестоимость пяти масок – где-то порядка семи рублей. В том числе и в нашу ассоциацию звонили коллеги из Китая, готовые приобретать эти маски по 300 рублей за штуку. Естественно, что кто-то этим воспользовался, и ничего противозаконного здесь нет. Это скорее вопросы этики.

На прошлой неделе появилась информация, что Москва провела торги в рамках 44-ФЗ, и в рамках этих торгов закупила масок на 200 миллионов рублей. Причём цена там разнилась от 40 рублей до 400 с лишним. Поэтому, как вы видите, даже те официальные законы, которые у нас работают, они не всегда дают возможность удержать эту цену, и цена всё равно значительно превышает себестоимость», - считает Дмитриев.

По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, раньше маски поставляли в аптеки по цене в три рубля, теперь же они стали приходить по цене в 70 рублей.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему «Нездоровая монополизация: Цены в аптеках возьмут под контроль?», посвящённая законопроекту о расширении госконтроля за оборотом лекарств. Согласно внесённому в Госдуму документу, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ предлагают наделить полномочиями по контролю цен на весь лекарственный ассортимент. Сейчас антимонопольщики следят только за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Инициатива появилась на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, из-за которой некоторые аптеки сильно завысили цены на маски и противовирусные препараты.

По оценке ФАС, уже в январе цены на медицинские маски в регионах заметно выросли. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, они повысились в 2-2,5 раза в некоторых - в десятки раз. Цены завышали не только аптеки, но и дистрибьюторы, и производители.

