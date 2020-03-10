Аптеки раскритиковали заморозку цен на медицинские маски

«Маски не являются исключительно аптечным ассортиментом. Они продаются в любом магазине. И мы получаем законопроект, который предлагает заморозить розничную цену только для аптечных организаций, а в магазинах будет цена свободная. Говорить об эффективности данного законопроекта не приходится. Мы против такого регулирования.

Мы предлагали регулировать цены на маски аналогично тому, как было и есть и эффективно показало себя в лекарственных препаратах – перечни жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вот там, где регулируется зарегистрированная цена производителей, есть уровни торговых надбавок как для оптового, так и для розничного звена, противовирусные препараты в цене не выросли в период нынешнего ажиотажа. Из противовирусных есть два препарата, цены на которые выросли на 2%, но не более, но есть препараты, на которые цены даже снизились.

Свои предложения мы высказали, в Госдуму направили, но не были услышаны», - рассказала она.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Нездоровая монополизация: Цены в аптеках возьмут под контроль?», посвящённая законопроекту о расширении госконтроля за оборотом лекарств. Согласно внесённому в Госдуму документу, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ предлагают наделить полномочиями по контролю цен на весь лекарственный ассортимент. Сейчас антимонопольщики контролируют только цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Инициатива появилась на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, из-за которой некоторые аптеки сильно завысили цены на медицинские маски. В некоторых регионах отмечался рост в 2-2,5 раза, а где-то - в 10 раз.

