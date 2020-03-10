В пресс-центре НСН обсуждают расширение контроля ФАС над аптеками

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Нездоровая монополизация: Цены в аптеках возьмут под контроль?», посвящённая законопроекту о расширении госконтроля за оборотом лекарств.

Согласно внесённому в Госдуму документу, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ предлагают наделить полномочиями по контролю цен на весь лекарственный ассортимент. Сейчас антимонопольщики следят только за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Это 735 наименований из десятков тысяч. Инициатива появилась на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, из-за которой некоторые аптеки сильно завысили цены на маски и противовирусные препараты.

В пресс-конференции участвуют сенатор Сергей Леонов, сопредседатель комитета по развитию Фармацевтической отрасли «Деловой России», член Общественной палаты города Москвы Евгений Нифантьев, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева и руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Эксперты расскажут о том, какие изменятся цена на лекарства и какие потрясения ждут аптечный рынок в ближайшее время.

