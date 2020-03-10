Производители предупредили об исчезновении ряда лекарств при заморозке цен

Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе выступления в пресс-центре НСН призвал инициаторов законопроекта просчитать последствия.

«Принимая любое решение, мы должны базироваться на принципе разумной достаточности: насколько оно продумано и достаточно для достижения цели. А цель, которую, как я понимаю, поставили перед собой инициаторы законопроекта – это удержать цены на аптечных прилавках. Инициаторы должны максимально просчитать последствия своих предложений – что будет, если они их реализуют. И фарма, и медицинские изделия – это не какая-то отдельная отрасль, которая живёт сама по себе. Она работает в рамках экономики, где есть ценообразование – на топливо, например, а это логистика – таблетка, которая стоит три рубля, доставить из Нижнего Новгорода на Сахалин порой стоит 33 рубля», - отметил он.

По словам Дмитриева, попытка сдержать цены может привести к исчезновению некоторых лекарств.

«Если мы начинаем где-то ограничивать без возможности для бизнеса компенсировать эти потери, то в лекарственном обеспечении мы увидели: как только бизнес становится нерентабельным, это приводит к остановке производства того или иного препарата. И за последний год у нас часть препаратов с рынка ушла. Какие-то из них возвращаются по новой цене, в новых упаковках, а какие-то ушли безвозвратно. Из-за этого мы столкнулись с проблемой: когда необходимых лекарств не было, в авральном режиме потребовалось принимать решение о ввозе незарегистрированных лекарств, закупать их уже по любой цене вне 44-ФЗ, и так далее. Поэтому просчитать нужно как на ближайшую перспективу – когда власти отчитаются о заморозке цен, так и на отдалённую перспективу, в которой, я не исключаю, какие-то изделия мы можем потерять, и они станут физически недоступны. Если государство где-то зажимает, значит, оно должно дать бизнесу возможность где-то компенсировать эти потери», - подчеркнул глава ассоциации фармацевтических производителей.

Ранее Дмитриев говорил, что в завышении цен на медицинский маски нет ничего противозаконного, и это, скорее, вопрос этики. В то же время гендиректор одной из крупных столичных сетей аптек обвинил в росте цен спекулянтов.

