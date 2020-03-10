Китайцы и спекулянты: Аптеки объяснили резкое подорожание масок

Сопредседатель комитета по развитию Фармацевтической отрасли «Деловой России», гендиректор одной из крупных столичных сетей аптек Евгений Нифантьев в пресс-центре НСН рассказал, что у них дешёвые маски пропали одновременно с дистрибьюторами, чем воспользовались «запасливые» спекулянты.

«Когда дешёвые маски из аптек смели, других масок уже не было. И закупочная цена на любые маски, которые аптека закупала сегодня, была выше, чем цена на остатках в аптеке. В какой-то момент нас собрали в департаменте здравоохранения города Москвы, и у нас была откровенная беседа. Мы об этом рассказали и договорились, что в ежедневном режиме будем давать информацию о том, по какой цене и у кого мы закупаем маски.

Нужно понимать, что маски продаются любым дистрибьютором, не имеющим никакой фармацевтической лицензии. И, соответственно, у специализированных фармацевтических дистрибьюторов дешёвые маски пропали ровно в то же время, что они пропали в аптеках. И на рынок вышли спекулянты. То есть дистрибьюторы и склады, о которых мы ранее и не слышали. Они закупили заранее маски и начали по высоким ценам продавать. После того, как мы начали давать информацию о том, по какой цене и у каких перекупщиков мы покупаем маски, нам перестали эти маски продавать, сказав: «Вы слишком много открываете информации»», - описал ситуацию Нифантьев.

По словам Нифантьева, власти Москвы передали его аптекам имевшиеся в запасе маски, и ретейлер продал их практически без наценки. На доставку, распаковку и реализацию уходит совсем немного средств, объяснил он: «То, что мы увидели в самом начале: это китайцы и спекулянты скупали маски везде, где только можно».

Ранее руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев во время выступления в пресс-центре НСН заявил, что в завышении цен на медицинские маски не было ничего противозаконного – это, скорее, вопрос этики.

