28.04.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Этот День Победы… Как будет отмечаться в России 9 мая в 2022 году?»

Министерство обороны РФ сообщает, что в 2022 году в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. 25 апреля в Москве прошла пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ветераны ВОВ уже получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял во вторник решение отменить парад Победы 9 мая и все массовые мероприятия из-за красного уровня угрозы террористической опасности.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, как Москва и Подмосковье, а также другие регионы России отметят праздник День Победы в этом году.

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы РФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Цунаева;

Автор и руководитель акции "Синий платочек”, президент фонда “Русская земля”, депутат г.Москвы Анна Данилова;

Начальник отдела культурно-досуговой деятельности ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс" Подмосковье"Министерства обороны РФ Анастасия Карасева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



