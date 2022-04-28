В движении «Бессмертный полк» рассказали о предстоящем шествии

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в офлайн-формате, уже получены все необходимые разрешения на его проведение, рассказала депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева в пресс-центре НСН.