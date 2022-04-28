В движении «Бессмертный полк» рассказали о предстоящем шествии

Шествие пройдет в Москве в 15:00, отметила в эфире НСН сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. 

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в офлайн-формате, уже получены все необходимые разрешения на его проведение, рассказала депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Мариуполе
«Главным отличием от предыдущих лет станет то, что мероприятие пройдет в офлайне. Мы все сможем выйти с портретами наших родных близких на площади городов. Это главное. Не хочу оценивать, сколько человек мы ожидаем – это не столь важно. Главное, что шествие «Бессмертный полк России» состоится. Мы в соответствии с законодательством подаем заявки, разрешения уже получены. В Москве – в 15:00. Те, кого интересуют детали, могут зайти на сайт или позвонить на горячую линию», - сказала Цунаева.

В 2021 году очное шествие отменили из-за ситуации с коронавирусом. Отмечалось, что «Бессмертный полк» в очном формате состоится не ранее 2022 года.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Бессмертный ПолкРоссия
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