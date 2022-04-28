Проект «Синенький скромный платочек» вручит подарки женщинам-ветеранам войны

«Проект адресован женщинам-ветеранам войны, труженицам тыла. Название «Синенький скромный платочек» ему дала песня, которая у каждого россиянина вызывает слезы на глазах. Каждая женщина, которая прошла войну на фронте, в тылу, либо будучи ребенком, несет эту песню в своем сердце. В этом году проект ожил и материализовался благодаря самому популярному и главному российскому кутюрье Игорю Чапурину, который изготовил талисман нашего проекта в своем ателье. Chapurin – это бренд, который известен не только в России, но и в мире. Для нас было огромной честью, что именно этот бренд изготовил для наших бабушек синенький платочек. На Новый год и Рождество мы подарили каждой участнице, где бы она не жила этот платочек наряду с другими подарками», - сказала Васильева.

Она отметила, что раньше проект собирал ветеранов войны на мероприятия, но сейчас многие уже не выходят из дома.

«Возраст наших героинь - 85 и старше... Если раньше мы собирали их в рестораны, на другие мероприятия, где они танцевали, общались, приносили фотографии, то сейчас они очень слабы - многие даже не выходят из дома. В этом году мы многих потеряли. Поэтому в этом году мы просто поедем с волонтерами по домам, будем дарить нашим героиням подарки», - резюмировала Васильева.

«Синий платочек» — советская вальсовая песня, одна из лучших песен времен Великой Отечественной войны, которая приобрела всенародную известность. Автором слов и названия песни является советский поэт и драматург Яков Галицкий.

