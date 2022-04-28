Проект «Синенький скромный платочек» вручит подарки женщинам-ветеранам войны
На все праздники волонтеры дарят ветеранам синие платочки и многие другие подарки, отметила в эфире НСН руководитель проекта Юлия Васильева.
Благотворительный проект «Синенький скромный платочек» адресован женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны и труженицам тыла, в этом году волонтеры приедут к ним домой и вручат подарки, рассказала руководитель проекта Юлия Васильева в пресс-центре НСН.
«Проект адресован женщинам-ветеранам войны, труженицам тыла. Название «Синенький скромный платочек» ему дала песня, которая у каждого россиянина вызывает слезы на глазах. Каждая женщина, которая прошла войну на фронте, в тылу, либо будучи ребенком, несет эту песню в своем сердце. В этом году проект ожил и материализовался благодаря самому популярному и главному российскому кутюрье Игорю Чапурину, который изготовил талисман нашего проекта в своем ателье. Chapurin – это бренд, который известен не только в России, но и в мире. Для нас было огромной честью, что именно этот бренд изготовил для наших бабушек синенький платочек. На Новый год и Рождество мы подарили каждой участнице, где бы она не жила этот платочек наряду с другими подарками», - сказала Васильева.
Она отметила, что раньше проект собирал ветеранов войны на мероприятия, но сейчас многие уже не выходят из дома.
«Возраст наших героинь - 85 и старше... Если раньше мы собирали их в рестораны, на другие мероприятия, где они танцевали, общались, приносили фотографии, то сейчас они очень слабы - многие даже не выходят из дома. В этом году мы многих потеряли. Поэтому в этом году мы просто поедем с волонтерами по домам, будем дарить нашим героиням подарки», - резюмировала Васильева.
«Синий платочек» — советская вальсовая песня, одна из лучших песен времен Великой Отечественной войны, которая приобрела всенародную известность. Автором слов и названия песни является советский поэт и драматург Яков Галицкий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Песков: Накачивание Украины и других стран вооружениями угрожает безопасности континента
- Лукашенко допустил, что к Союзному государству могут присоединиться бывшие советские республики
- Десятки районов Польши остались без газа после антироссийских санкций
- В МИД назвали инциденты в Приднестровье актами терроризма
- Столичный суд оштрафовал Twitter на 3 млн руб за инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова»
- Свердловский губернатор Куйвашев пожелал телеведущему Соловьеву «следить за языком»
- В Минобороны назвали цели ракетного удара Украины по Херсону
- Российские военные сбили украинский Су-24 и пять беспилотников
- Крупнейшие российские операторы повысили цены на мобильную связь
- Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru