«9 мая покажем»: В Госдуме заявили, что Россия не позволит нацизму «шагать дальше»
Россия сегодня борется с остатками нацистской идеологии, заявила в эфире НСН депутат Елена Цунаева.
Нацистская идеология была не до конца побеждена со времен Великой Отечественной войны, она дала свои ростки, заявила депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева в пресс-центре НСН.
«Сегодня перед 9 мая для нас принципиально важно понимание, что наши защитники не просто в этот день закончили войну в Берлине и освободили Советский Союз от нацистов, но победили нацистскую идеологию – хотя, как сегодня выясняется, не до конца: она дала ростки, и с ними мы сегодня боремся. Но 9 мая мы покажем, что нацизм не пройдет: мы однозначно не позволим ему дальше шагать», - сказала Цунаева, говоря о приуроченных к этой дате мемориальных мероприятиях.
Ранее Елена Цунаева в пресс-центре НСН рассказала, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в офлайн-формате.
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