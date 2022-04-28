«Не гвоздики и продуктовые наборы»: Женщинам-ветеранам войны к 9 мая подарят духи

Прежде всего женщины должны чувствовать себя женщинами, отметила в эфире НСН руководитель благотворительного проекта Юлия Васильева. 

Благотворительный проект «Синенький скромный платочек» к 9 мая подарит женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны деликатесы к столу и духи, рассказала руководитель проекта для Юлия Васильева в пресс-центре НСН.

В движении «Бессмертный полк» рассказали о предстоящем шествии

«С самого начала нашего проекта это наше кредо: мы дарим нашим женщинам-героиням не продуктовые наборы, не гвоздики. Для нас это прежде всего женщины! Всегда мы дарим духи… Раньше это были французские, сейчас это «Красная Москва» - «Ландыш серебристый». Вы бы знали, как женщины радуются - вне зависимости от возраста, - всему тому, что напоминает им, что они женщины. Это шелковые платочки, они ждут их и коллекционируют… Наборы деликатесов к праздничному столу, цветы, конечно», - сказала Васильева.

Ранее Юлия Васильева в пресс-центре НСН отмечала, что благотворительный проект «Синенький скромный платочек» адресован женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны и труженицам тыла, в этом году волонтеры приедут к ним домой и вручат подарки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВетераныРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры