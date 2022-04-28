«Не гвоздики и продуктовые наборы»: Женщинам-ветеранам войны к 9 мая подарят духи
Прежде всего женщины должны чувствовать себя женщинами, отметила в эфире НСН руководитель благотворительного проекта Юлия Васильева.
Благотворительный проект «Синенький скромный платочек» к 9 мая подарит женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны деликатесы к столу и духи, рассказала руководитель проекта для Юлия Васильева в пресс-центре НСН.
«С самого начала нашего проекта это наше кредо: мы дарим нашим женщинам-героиням не продуктовые наборы, не гвоздики. Для нас это прежде всего женщины! Всегда мы дарим духи… Раньше это были французские, сейчас это «Красная Москва» - «Ландыш серебристый». Вы бы знали, как женщины радуются - вне зависимости от возраста, - всему тому, что напоминает им, что они женщины. Это шелковые платочки, они ждут их и коллекционируют… Наборы деликатесов к праздничному столу, цветы, конечно», - сказала Васильева.
Ранее Юлия Васильева в пресс-центре НСН отмечала, что благотворительный проект «Синенький скромный платочек» адресован женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны и труженицам тыла, в этом году волонтеры приедут к ним домой и вручат подарки.
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