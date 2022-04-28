Народный фронт проведет церемонию профилактики Вечного огня в Москве

«Восьмое мая в этом году особенный день. В 1967 году, через пять месяцев после открытия могилы неизвестного солдата, был зажжен Вечный огонь. В этом году в память об этом мероприятии 8 мая Народный фронт в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце» проводит особое мероприятие. В это время будет проходить торжественная церемония профилактики вечного огня с реконструкцией событий 1967 года. В этой церемонии примут участие военная комендатура Москвы, активисты поисковых отрядов, добровольческих объединений, кадеты, а также военнослужащие. Профилактика проводится систематически, потому что горелка вечного огня – это сложный механизм и независимо от погодных условий он никогда не гаснет. Вот такие публичные профилактики вечного огня стали своего рода хорошей традицией», - сказала Цунаева.

Вечный огонь, который сейчас пылает в Александровском саду, был зажжен 7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле. Факел с пламенем по эстафете доставили в Москву на бронетранспортере. Ранним утром 8 мая кортеж достиг столицы. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, а зажигал Вечный огонь генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

