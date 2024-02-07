09.02.2023 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия ожирения. Как остановить рекордную статистику?»

По итогам 2023 года, избыточная масса тела отмечалась у более чем 42 процентов жителей страны, пишут в СМИ. В топе регионов, страдающих ожирением больше всего, оказались Орловская, Курганская и Омская области. В России за последние годы резко выросло количество бариатрических операций, которые проводят по назначению врача на желудке и кишечнике для лечения ожирения. Например, в 2020 году провели 3,2 тыс. таких операций, в 2023-м их число выросло на 172%, до 8,9 тыс., следует из статистики Общероссийского бариатрического реестра.

В 2022 году в России выявили почти 420 тысяч новых случаев ожирения. Это на 10% больше, чем годом ранее. Часть из них - это дети (108 тысяч), и это тревожный факт, учитывая, что в 2010 году таких случаев было значительно меньше - всего 69 тысяч. Прогнозы на этот год еще драматичнее. По оценке экспертов, от избыточного веса будет страдать каждый пятый житель планеты. Число людей, занимающихся спортом также значительно выросло за последние годы. Если в 2010 году их было 26,3 миллиона, то к 2022 году их число выросло до 70 миллионов.

Участники пресс-конференции:

• Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев;

• Психолог по РПП Анастасия Касьяненко;

• Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева.

Участники пресс-конференции ответят на следующие вопросы:

Действительно ли количество людей с ожирением увеличилось?

В связи с чем дети страдают ожирением?

Сколько по статистике людей покупает абонементы и не приходит в зал?

Действительно ли сегодня люди больше увлекаются спортом?

На сколько опасно ожирение?

Влияет ли ожирение на генетику?

В каких случаях ожирения уже не помогает фитнес и диеты, а необходимо обращаться к пластическим хирургам?

Как психологическое состояние связано с ожирением?

РПП и ожирение – связано ли?

Лечится ли психологически РПП?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

