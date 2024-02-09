Глава World Gym назвала преимущества ежемесячной оплаты фитнеса

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН отметила, что годовая оплата фитнес-клуба практически исчерпала себя.

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«Сейчас 15% рынка по Москве платят не за годовое членство, как раньше платили, а ежемесячное списание с карты. Таким образом, вместо 35 тысяч рублей за год, которые надо отдать вперед, вы можете платить по 1600-2000 рублей. Таких сеток уже несколько,они растут колоссальными темпами, и похоже, что в ближайшее время фитнес по подписке придет к каждому потребителю, как пришли кинотеатры и такси. Купил сейчас, списалось безакцентно, и ты не задумываешься о том, что тебе нужно отдать 35 тысяч. Похоже, мы скоро все к этому придем», - отметила Киселева.

Ольга Киселева в пресс-центре НСН также заявила, что на сегодняшний день коммерческим фитнесом занимаются лишь 4% россиян, в то время как в других странах эта цифра колеблется в пределах от 15 до 20%.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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