Врач-эндокринолог: Среднегодовой прирост веса у детей составляет около 8%

Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил в пресс-центре НСН, что в России существует проблема прироста веса у детей.

Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
«У детей печальная статистика: у них среднегодовой прирост веса составляет примерно восемь процентов, среди подростков – девять процентов. Рост значимый», - сказал он.

Жиляев отметил, что наиболее распространенная причина лишнего веса у россиян - сахарный диабет.

«Я был сегодня на приеме, и около 70% пациентов обращались с проблемой лишнего веса с сахарным диабетом второго типа, который является прямым следствием этого состояния. Ожирание приводит к целому спектру заболеваний – значимо повышается риск сахарного диабета – 90% случаев сахарного диабета второго типа как раз связаны с избыточным весом», - добавил он.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН отметила, что на сегодняшний день коммерческим фитнесом занимаются лишь четыре процента граждан страны.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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