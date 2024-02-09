Врач-эндокринолог: Среднегодовой прирост веса у детей составляет около 8%

Более 800 промпредприятий получили поддержку от Москвы в 2023 году Городские службы ликвидируют последствия пожара у метро «Аэропорт» Работы по уборке снега продолжаются в Москве Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдет завтра на ВДНХ МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных морозах