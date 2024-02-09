Психолог по расстройству приема пищи призвала к комплексному лечению болезни

Психолог по расстройству приема пищи (РПП) Анастасия Касьяненко в пресс-центре НСН призвала к комплексному лечению заболевания, которое впоследствии может еще более негативно сказаться на здоровье.

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«РПП – болезнь серьезная, ее надо лечить в комплексе, поскольку здесь связаны очень много факторов: и эндокринология, и нужно проверять гормоны, и ментальное здоровье. Здесь нужно разбираться, в чем вообще «затык», почему опору мы ищем еде, а не в себе, в чем суть проблемы? Если брать комплексно, то РППшники – люди, которым нужна ментальная и физическая помощь. Я считаю, что это действительно очень важно», - сказала она.

Ранее врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил в пресс-центре НСН, что основной причиной лишнего веса у россиян является сахарный диабет второго типа.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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