Психолог по расстройству приема пищи призвала к комплексному лечению болезни
9 февраля 202416:00
Психолог по расстройству приема пищи (РПП) Анастасия Касьяненко в пресс-центре НСН призвала к комплексному лечению заболевания, которое впоследствии может еще более негативно сказаться на здоровье.
«РПП – болезнь серьезная, ее надо лечить в комплексе, поскольку здесь связаны очень много факторов: и эндокринология, и нужно проверять гормоны, и ментальное здоровье. Здесь нужно разбираться, в чем вообще «затык», почему опору мы ищем еде, а не в себе, в чем суть проблемы? Если брать комплексно, то РППшники – люди, которым нужна ментальная и физическая помощь. Я считаю, что это действительно очень важно», - сказала она.
Ранее врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил в пресс-центре НСН, что основной причиной лишнего веса у россиян является сахарный диабет второго типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru