Глава World Gym посетовала отсутствие интереса у россиян к коммерческому фитнесу

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН заявила, что в России коммерческим фитнесом занимаются лишь 4% россиян, в то время как в других странах эта цифра колеблется в пределах от 15 до 20%.

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«По статистике фитнес-индустрии, сегодня чуть больше четырех процентов жителей страны занимается коммерческим фитнесом. Сопоставьте эту цифру с 60,5%, о которых говорят официальные источники и министерство спорта. Мне кажется, здесь что-то не так. Это всего лишь 6,5 миллионов россиян. В других странах фитнесом занимаются от 15 до 20% людей. А фитнес – это регулярные нагрузки», - сказала она.

По оценке Киселевой, среди посетителей фитнес-клубов около 15% клиентов в общероссийской статистике - дети и подростки.

«От клиентской базы фитнес-клуба может быть четверть клиентов – дети. Если у вас клиентская база – пять тысяч человек, то, соответственно, число детей может быть 25%. Это бывает в спальных районах, в больших, мультифункциональных фитнес-клубах есть те услуги, которые интересны детям. Это и бассейн, детские клубы.По стране, наверное, среди занимающихся дети и подростки - в пределах 15%», - подытожила она.

Ранее врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил в пресс-центре НСН, что в среднегодовой прирост веса у детей в России составляет около 8%.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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