Глава World Gym посетовала отсутствие интереса у россиян к коммерческому фитнесу

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в пресс-центре НСН заявила, что в России коммерческим фитнесом занимаются лишь 4% россиян, в то время как в других странах эта цифра колеблется в пределах от 15 до 20%.