«Пока петух не клюнет»: Женщины обращаются к эндокринологам чаще мужчин
Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в пресс-центре НСН заявил, что по его личным наблюдениям женщины обращаются к профильным врачам чаще мужчин. Свои наблюдения он объяснил нежеланием мужчин заботиться о своей здоровье на ранних стадиях проблемы.
«Если брать мой личный опыт, то на прием приходит больше женщин. Это можно связать с тем, что женщина старается больше заботиться о своем здоровьем – мужчин сложнее «загнать» на прием к врачу, и многие тянут до последнего. Пока петух не клюнет – не обращаются. У женщин в течение жизни есть несколько периодов, которые повышают риск набора веса. Это беременность и послеродовой период, и, конечно, предменопауза и сама менопауза. Здесь увеличивается риск набора веса, и многие женщины, не меняя образ жизни, питаясь, как раньше, и не ведя физическую активность, набирают в эти периоды вес. В том числе из-за гормональных перестроек», - сказал он.
По мнению психолога по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасии Касьяненко, причина такой статистики кроется в более требовательном отношении девушек к собственной внешности.
«Мужчины себя видят и принимают такими, какие они есть. А у женщин критерии более завышенные. Это идет с подросткового возраста: хотим себя видеть лучше, все время какие-то у нас завышенные постоянные критерии, поэтому впадаем в депрессию, и стремимся к невероятным идеалам. Поэтому у нас и расстройство пищевого поведения, и буллинги, и анорексии», - заявила психолог.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН констатировала, что женщины больше подвержены ожирению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
- Кабмин выделил средства на выплаты детей, пострадавшим от обстрелов ВСУ
- Телеграм: Карлсон улетел, а «Яндекс» вернулся
- Спайк Ли снимет ремейк триллера Куросавы «Рай и ад»
- Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов
- СМИ: актрису Нелли Уварову увезли из театра на скорой
- Телефонный хулиган «заминировал» московский отель, где проживал Такер Карлсон
- Приставы в 2023 году взыскали с невыездных россиян 93 млрд рублей
- Курс доллара резко вырос и превысил 93 рубля
- В Таиланде по ордеру Интерпола арестовали россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru