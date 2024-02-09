«Пока петух не клюнет»: Женщины обращаются к эндокринологам чаще мужчин

«Если брать мой личный опыт, то на прием приходит больше женщин. Это можно связать с тем, что женщина старается больше заботиться о своем здоровьем – мужчин сложнее «загнать» на прием к врачу, и многие тянут до последнего. Пока петух не клюнет – не обращаются. У женщин в течение жизни есть несколько периодов, которые повышают риск набора веса. Это беременность и послеродовой период, и, конечно, предменопауза и сама менопауза. Здесь увеличивается риск набора веса, и многие женщины, не меняя образ жизни, питаясь, как раньше, и не ведя физическую активность, набирают в эти периоды вес. В том числе из-за гормональных перестроек», - сказал он.

По мнению психолога по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасии Касьяненко, причина такой статистики кроется в более требовательном отношении девушек к собственной внешности.

«Мужчины себя видят и принимают такими, какие они есть. А у женщин критерии более завышенные. Это идет с подросткового возраста: хотим себя видеть лучше, все время какие-то у нас завышенные постоянные критерии, поэтому впадаем в депрессию, и стремимся к невероятным идеалам. Поэтому у нас и расстройство пищевого поведения, и буллинги, и анорексии», - заявила психолог.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН констатировала, что женщины больше подвержены ожирению.

