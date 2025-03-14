20.03.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия буллинга»: Почему россиян унижают на работе?»

По данным аналитиков 76% сотрудников российских компаний сталкивались с буллингом на работе. Всего за три года число сообщений о буллинге в трудовых коллективах выросло на 13%. С вертикальным буллингом столкнулись 82% опрошенных. При таком виде травли сотрудники сталкиваются с давлением со стороны начальства. За помощью при травле сотрудники обращаются редко, только 41%.

Почему буллинга в российских компаниях стало больше?

Как бороться с унижениями на работе?

Как распознать харассмент и защитить себя?

Как сотруднику бороться с вертикальным буллингом и не потерять работу?

Кто ответственен за атмосферу в коллективе?

Куда обращаться сотруднику в случае буллинга?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

HR-специалист, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова;

Бизнес психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

