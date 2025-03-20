Депутат Бессараб заявила, что запрет на фото в купальнике для учителей – не буллинг
К учителю всегда предъявляются более строгие требования, так как на нем лежит ответственность за подрастающее поколение, заявила НСН Светлана Бессараб.
Негативное отношение руководства учебного заведения к фотографиям учителей на пляже в купальнике не является буллингом, так как учителя можно уволить за аморальное поведение. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Я не думаю, что негласный запрет на выкладывание фотографий в купальнике для учителей – это буллинг. Потому что учитель – это святое слово. Люди, которые работают педагогами, должны быть готовы к особым условиям труда, и к этому относится в том числе поведение. Педагога можно уволить за аморальное поведение. Потому что учитель формирует восприятие подрастающему поколению в школе. И если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст? Учитель должен быть уважаем», - рассказала она.
Ранее Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что, если начальник неуважительно относится к подчинённому, то это свидетельствует только о его закомплексованности.
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