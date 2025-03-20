Психолог рассказала, как избежать конфликтов с зумерами на работе

«Конфликт поколений X и Z сегодня – это отдельный феномен. Поколение X привыкло к жесткой иерархической структуре с властными проявлениями. Но сейчас приходят зумеры, которые требуют к себе уважения просто по факту своего рождения. Это та категория, которая чаще всего попадает под буллинг со стороны поколения Х. Если правильно выстроить отношения, то можно открыть огромный ресурс для того, чтобы эти два поколения стали классным дополнением друг к другу. Если мы поколение X вводим как наставников более молодому поколению, они легко берут этот опыт и хорошо учатся. Однако очень важно, чтобы была правильная коммуникация в компании», - рассказала она.

Ранее HR-эксперт, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН заявила, что, согласно исследованиям, чаще всего от унижений начальства страдают женщины, новички в коллективе и высококвалифицированные кадры.

