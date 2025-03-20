«Теряют миллионы»: HR-эксперт о последствиях буллинга для работников и компании
На 50% возрастает риск инфарктов и инсультов у работников, которые столкнулись с буллингом в коллективе, поэтому многие предпочитают уволиться, заявила НСН Юлия Цыганкова.
Буллинг в коллективе серьезно отражается на здоровье сотрудников, некоторые могут впоследствии столкнуться с синдромом посттравматического расстройства. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова.
«Как показывает практика, 80% сотрудников в ситуации травли просто предпочитают уволиться с работы, либо переживать это в себе, что несет серьезные последствия для самого человека. У него начинается стресс, депрессия, тревожные расстройства, признаки посттравматического расстройства. В 50% случаев увеличивается риск инфарктов и инсультов. Это можно идентифицировать как последствия психологической травмы», - уточнила она.
По словам Цыганковой, конфликты на рабочем месте стоят компаниям миллионов рублей, так как они теряют квалифицированных сотрудников и тратят деньги на обучение и подбор нового персонала.
«Но гораздо более печальные последствия для самой компании, так как когда увольняются квалифицированные кадры, компания теряет прибыль, тратится на юридические разбирательства. Компании теряют до миллиона рублей на обучение и подбор сотрудников. Работодателям надо внедрять программы по корпоративной культуре. Есть даже антибуллинговые компании, которые внедряются уже сейчас. Но, к сожалению, пока только 12% компаний внедряют такие программы», - подытожила она.
Ранее бизнес-психолог, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в пресс-центре НСН заявила, что очень часто в коллективе складываются напряженные отношения между более старшим поколением X и молодым поколением Z (зумеры), так как первые привыкли к более властной иерархии в коллективе, а зумеры требуют к себе уважения.
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