«Теряют миллионы»: HR-эксперт о последствиях буллинга для работников и компании

Буллинг в коллективе серьезно отражается на здоровье сотрудников, некоторые могут впоследствии столкнуться с синдромом посттравматического расстройства. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова.

«Как показывает практика, 80% сотрудников в ситуации травли просто предпочитают уволиться с работы, либо переживать это в себе, что несет серьезные последствия для самого человека. У него начинается стресс, депрессия, тревожные расстройства, признаки посттравматического расстройства. В 50% случаев увеличивается риск инфарктов и инсультов. Это можно идентифицировать как последствия психологической травмы», - уточнила она.

По словам Цыганковой, конфликты на рабочем месте стоят компаниям миллионов рублей, так как они теряют квалифицированных сотрудников и тратят деньги на обучение и подбор нового персонала.