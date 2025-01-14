15.01.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Экватор аномально теплой зимы: Будет ли лед на Крещение?»

Погоду в Москве в конце 2024 года и начале 2025-го едва ли можно назвать по-настоящему зимней. Вслед за тёплым декабрём со средней температурой на 2,3 градуса выше нормы наступил тёплый январь. Многие москвичи задаются вопросом, стоит ли ждать реальных морозов и прекратится ли эпопея с постоянной сменой снега на дождь. Мнения специалистов разделились. Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели, это совершенно необычная ситуация для января. Эксперты говорят, что Москву накроет погодная аномалия. Однако, есть мнение, что климат меняется и это уже не является аномалией, а обычный переходные период.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Действительно ли в январе снег полностью растает в Москве?

Будет ли в дальнейшем зима короткой и теплой?

Будут ли проруби на Крещение?

Какие рекорды уже побила эта зима?

К каким последствиям может привести отсутствие льда на Байкале?

Какие регионы России в этом году поставили рекорды по аномалиям погоды?

Насколько благоприятна сегодня экологическая обстановка на курортах Краснодарского края?

Какая зима на Черноморском побережье?

Скоро ли наступит весна?

Может ли такая зима как-то отразиться на весне и лете 2025?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

