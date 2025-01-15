«Условия безопасности»: Россиян призвали купаться на Крещение у берега
Ледостав на большинстве рек европейской территории РФ, юга Урала и Сибири прошел значительно позже средних сроков, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
Толщина льда на большинстве рек европейской территории РФ незначительная, купаться на Крещение следует либо у берега в оборудованных местах, либо в купелях, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Ледостав на большинстве рек европейской территории РФ, даже на реках юга Урала и юга Сибири, прошел значительно позже средних сроков, толщина льда совершенно незначительная. И кое-где встречаются хорошие полыньи. Поэтому, конечно, Крещенские купания лучше устраивать у берега, в оборудованных местах. Это будет самым главным условием безопасности при крещенских купаниях. Праздник есть праздник, можно его встретить и в купели», - сказал Шувалов.
Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН заявил, что окунаться в прорубь нужно только в проверенном месте, в окружении других людей и обязательно трезвым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru