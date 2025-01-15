Синоптик Шувалов заявил об экстремальной погоде в России в 2025 году

В этом году ситуация с погодой в России экстремальная, в Москве средняя температура опережает норму на 5 градусов, на юге Западной Сибири и Красноярского края понижение температуры до -10… -12 градусов бывает крайне редко, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Ситуация с погодой у нас экстремальная в этом году. Например, в январе месяце в Москве средняя температура опережает норму на 5 градусов, это очень значительная величина. Правда при этом проигрывает рекордному январю 2020 года, но пока только один градус. Высота снежного покрова колеблется от 2 до 4 см последние несколько дней, это крайне низкое значение, которое встречается по меньшей мере раз в пять-десять лет», - сказал Шувалов.