Синоптик Шувалов заявил об экстремальной погоде в России в 2025 году

На юге Западной Сибири и Красноярского края не наблюдается сибирских морозов, отклонения температуры от нормы очень высокие, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

В этом году ситуация с погодой в России экстремальная, в Москве средняя температура опережает норму на 5 градусов, на юге Западной Сибири и Красноярского края понижение температуры до -10… -12 градусов бывает крайне редко, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Ситуация с погодой у нас экстремальная в этом году. Например, в январе месяце в Москве средняя температура опережает норму на 5 градусов, это очень значительная величина. Правда при этом проигрывает рекордному январю 2020 года, но пока только один градус. Высота снежного покрова колеблется от 2 до 4 см последние несколько дней, это крайне низкое значение, которое встречается по меньшей мере раз в пять-десять лет», - сказал Шувалов.
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Он отметил, что на юге Западной Сибири и Красноярского края не наблюдается сибирских морозов, отклонения температуры от нормы очень высокие.

«Восточнее Москвы экстремальность погоды проявляется еще более заметно. В Уфе отклонения фактической температуры от месячной нормы сейчас составляет 9 с лишним градусов. Это означает, что средняя температура фактически соответствует середине либо концу марта. В Волгограде +7 градусов к климатической норме. Очень высокие отклонения на юге Западной Сибири и Красноярского края – там вообще сибирскими морозами и не пахнет, понижение до -10… -12 градусов бывает крайне редко», - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что малоснежная зима угрожает урожаю озимых в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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