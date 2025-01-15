Синоптик Шувалов: Похолодание ожидается на европейской территории РФ к 25 января

Небольшие колебания температуры ожидаются в Мурманске, Архангельске и Нарьян-Маре, до -10 градусов, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

В ближайшее время, до Крещения включительно, теплая погода с превышением нормы на 6-8 градусов в средней полосе России сохранится, пик похолодания ожидается к 25 января, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«В ближайшее время, до Крещения включительно, теплая погода с превышением нормы на 6-8 градусов в средней полосе сохранится. Будут небольшие колебания температуры на севере – от 0 до -10 в Мурманске, Архангельске, Нарьян-Маре. Но в целом, до Крещения включительно, температура в средней полосе – от Пскова до Нижнего Новгорода – это -1… +3 градуса. В Воронеже, Липецке и Тамбове до +2… +4 градусов тепла днем. Восточнее – на средней Волге и на Урале – некоторое подобие зимы будет. Температура будет порядка -2… -7 градусов», - сказал Шувалов.
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Он отметил, что пик похолодания на европейской территории России ожидается 25-26 января.

«Сейчас многие численные модели сходятся во мнении, что в третьей декаде можно ждать значительное похолодание на европейской территории, пик которого придется на 25-26 января. Говорить о том, насколько сильно похолодает, рановато, нужно подождать дня три-четыре, тогда рамки этого похолодания станут более определенными», - добавил собеседник агентства.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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