«Сдвиг по времени»: Лед на Байкале встанет во второй половине января

Несмотря на все превышение температуры над нормой, температура все-таки вполне годится для того, чтобы лед на озере встал, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

На севере Байкала лед обычно встает в середине января, а во второй половине месяца доходит и до южных районов озера, необходимо немного подождать, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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«Дело в том, что на севере озера лед встает в середине января, это обычное время для ледостава на Байкале. А во второй половине доходит и до южных районов Байкала. Безусловно, более позднее начало зимы, более высокие температуры по сравнению с обычным ходом погоды привнесли свои нюансы в эту картину. Да, ледостав будет позже, но он обязательно будет. Несмотря на все превышение температуры над нормой, температура все-таки вполне годится для того, чтобы лед встал. Нужно просто набраться немного терпения. Это немного аномальная ситуация, сдвиг по времени, но назвать ее экстремальной было бы преувеличение», - сказал Шувалов.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на озере Байкал из-за неустановившегося к середине января прочного льда, они ждут замерзания озера в феврале, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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