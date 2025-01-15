«Сдвиг по времени»: Лед на Байкале встанет во второй половине января
Несмотря на все превышение температуры над нормой, температура все-таки вполне годится для того, чтобы лед на озере встал, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
На севере Байкала лед обычно встает в середине января, а во второй половине месяца доходит и до южных районов озера, необходимо немного подождать, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Дело в том, что на севере озера лед встает в середине января, это обычное время для ледостава на Байкале. А во второй половине доходит и до южных районов Байкала. Безусловно, более позднее начало зимы, более высокие температуры по сравнению с обычным ходом погоды привнесли свои нюансы в эту картину. Да, ледостав будет позже, но он обязательно будет. Несмотря на все превышение температуры над нормой, температура все-таки вполне годится для того, чтобы лед встал. Нужно просто набраться немного терпения. Это немного аномальная ситуация, сдвиг по времени, но назвать ее экстремальной было бы преувеличение», - сказал Шувалов.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что туроператоры не опасаются срыва зимнего сезона на озере Байкал из-за неустановившегося к середине января прочного льда, они ждут замерзания озера в феврале, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин: Продажи Lada выросли на 30% в 2024 году
- Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти
- В Иране опровергли создание военного альянса с Россией
- Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
- СМИ: Волонтер погиб после очистки пляжей Анапы от мазута
- «Висело по ошибке»: В «Ленкоме» прояснили ситуацию с фотографией Певцова
- СМИ: В рязанской школе произошла стрельба
- Суд арестовал на два месяца племянника Шакро Молодого
- Потери ВСУ в Курской области превысили 52 120 военнослужащих
- Киселев: Не понимаю, что задело Армению в выпуске передачи «Вести недели»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru