21.01.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ЕГЭ 2025: К чему готовиться школьникам в этом году»
Россия постепенно начинает отказываться от идеи проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и этот процесс уже в разгаре, об этом заявили в ГД РФ. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен в России в ближайшие годы отменён не будет. Все изменения в экзаменационной сфере анонсируются за несколько лет. Дискуссии вокруг отмены ЕГЭ идут уже не первый год, при этом, по мнению большинства российских экспертов федерального и регионального уровня, в настоящее время ещё нет достойной альтернативы ЕГЭ.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Действительно ли уровень образования по всему миру упал?
- Каков проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в 2025 году?
- Почему увеличился минимальный объем сочинения по русскому языку?
- Существуют ли сегодня альтернативы ЕГЭ?
- Как скажется на абитуриентах возможная резкая отмена ЕГЭ?
- Какие изменения в системе российского образования происходят в этом году?
- Какие законы по образованию обсуждаются в Госдуме?
- Сколько учеников планируют сдавать ЕГЭ в этом году?
- Какие предметы по ЕГЭ пользуются в этом году наибольшим спросом?
- На сколько изменились правила поступления в ВУЗы и колледжи в этом году?
- Какие отличия в системе оценки ЕГЭ и ОГЭ?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;
- Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8