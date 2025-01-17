21.01.2025 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «ЕГЭ 2025: К чему готовиться школьникам в этом году»

Россия постепенно начинает отказываться от идеи проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и этот процесс уже в разгаре, об этом заявили в ГД РФ. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен в России в ближайшие годы отменён не будет. Все изменения в экзаменационной сфере анонсируются за несколько лет. Дискуссии вокруг отмены ЕГЭ идут уже не первый год, при этом, по мнению большинства российских экспертов федерального и регионального уровня, в настоящее время ещё нет достойной альтернативы ЕГЭ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Действительно ли уровень образования по всему миру упал?

Каков проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в 2025 году?

Почему увеличился минимальный объем сочинения по русскому языку?

Существуют ли сегодня альтернативы ЕГЭ?

Как скажется на абитуриентах возможная резкая отмена ЕГЭ?

Какие изменения в системе российского образования происходят в этом году?

Какие законы по образованию обсуждаются в Госдуме?

Сколько учеников планируют сдавать ЕГЭ в этом году?

Какие предметы по ЕГЭ пользуются в этом году наибольшим спросом?

На сколько изменились правила поступления в ВУЗы и колледжи в этом году?

Какие отличия в системе оценки ЕГЭ и ОГЭ?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

