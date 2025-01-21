«Закрывают путь»: Депутат Смолин о последствиях введения ЕГЭ в колледжах
Олег Смолин заявил НСН, что дополнительная сдача ЕГЭ закрывает путь из рабочих специальностей колледжей, например, на инженерные направления в вузах.
Сейчас об отмене ЕГЭ не идет речи, так как законодатели даже планируют расширить его применение на колледжи, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Недавно председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов заявил, что надо готовиться к замене ЕГЭ, но Рособрнадзор говорит, что в ближайшие годы ребятам ничего не угрожает, пусть учатся спокойно. Я бы мог согласиться с Ярославом Ниловым полгода назад, но сейчас ситуация резко изменилась. В Госдуму внесен проект федерального закона, который не только не сокращает применение ЕГЭ, а фактически удваивает. Законопроект требует, чтобы ЕГЭ сдавали не только одиннадцатиклассники, но и выпускники среднего профессионального образования, которые собираются учиться в вузах, если они не продолжают учиться по прежней специальности», - рассказал он.
По его словам, это закрывает путь из рабочих специальностей колледжей, например, на инженерные направления в вузах.
«У нас после девятого класса в старшую школу идут примерно 40% ребят, а из оставшихся 60% примерно 18% учатся по рабочим специальностям. Это значит, что никакого продолжения обучения по своей специальности они в вузе иметь не могут. Путь из рабочих в инженеры, например, закрывается этим законопроектом. Вопреки многим заявлениям, которые мы слышим про учащихся в ПТУ, надо сказать, что через систему ПТУ прошли Королев, Курчатов, Черномырдин и даже Гагарин. Теперь нам предлагают эту дорогу закрыть. Выпускникам из системы СПО (среднего профессионального образования) гораздо труднее сдавать ЕГЭ, чем школьникам, так как внимание уделяется профессиональному образованию, объем занятий по предметам ЕГЭ гораздо меньше», - отметил депутат.
Россия постепенно начинает отказываться от идеи проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и этот процесс уже в разгаре, об этом заявили в ГД РФ. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен в России в ближайшие годы отменён не будет. Все изменения в экзаменационной сфере анонсируются за несколько лет.
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