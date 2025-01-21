«Будет отменен!»: Омбудсмен Володарский рассказал, чем следует заменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен будет отменен, но без резких движений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. По его словам, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс.

«Конечно же, ЕГЭ будет в будущем отменен – когда от общественно-политических оценок мы перейдем к профессиональным и поймем, что ЕГЭ не отвечает тем требованиям, которые в него закладывались ранее. Но я уверен, что отмена не должна быть единочастной, не нужно сразу «рубить». Должна быть некая эволюция. На мой взгляд, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс, которое будет оцениваться ИИ, и искусственный интеллект будет помогать ученику выявлять пробелы и закрывать их. Тогда аккаунты можно было бы раскрывать для вузов, чтобы они подбирали себе учащихся», - рассказал он.

Сейчас об отмене ЕГЭ не идет речи, так как законодатели даже планируют расширить его применение на колледжи, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.



