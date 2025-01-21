Депутат Смолин: Российские школьники тратят на репетиторов по ЕГЭ 450 млрд рублей

Российские школьники тратят на репетиторов по ЕГЭ 450 млрд рублей, а учителя сегодня получают гораздо меньше репетиторов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

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«В систему СПО (среднего профессионального образования), как правило, идут дети из семей с невысокими доходами. И получается, что половине из тех ребят, которые соберутся после СПО поступать в вузы, теперь придется дрессироваться на ЕГЭ. Мы посчитали количество ребят, которые сдают ЕГЭ, количество занятий у репетиторов по 1100 рублей (а на самом деле цены значительно выше, до 3 тысяч рублей), и выяснили, что на репетиторство сейчас тратится порядка 450 миллиардов рублей. Это почти треть расходов федерального бюджета на образование. Если закон будет принят, а вероятность достаточно высокая, то то же самое придется делать студентам из системы среднего профессионального образования. И тогда расходы на репетиторов удвоятся, они составят до 60%, если не до двух третей федерального бюджета на образование. Кому это выгодно?», - задался вопросом депутат.

По его словам, законопроект также усугубит кадровый кризис в сфере образования.

«И это я еще не говорю от том, что у нас сейчас серьезный кадровый кризис в системе образования. По оценке Центра непрерывного образования при РАНХиГС, у нас при нормальной нагрузке не хватало бы 250 тысяч учителей. SuperJob дает оценки в два раза выше… Одна из причин нехватки учителей в том, что оплата труда учителей значительно меньше доходов репетитора, и учителя уходят в репетиторы. Если закон будет принят, кадровый кризис кадров в образовании у нас еще усугубится», - заключил он.

В декабре в Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Авторы поправок к закону «Об образовании» полагают, что студенты должны сдавать ЕГЭ, если выбранное направление обучения в вузе не соответствует их предыдущему образованию в колледже.

