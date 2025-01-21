«Дать право выбора!»: Омбудсмен призвал оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

Единый государственный экзамен выступает формальной проверкой знаний и точно не подходит для гуманитарных дисциплин, нужно предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

«Тема с увеличением минимума слов в сочинениях на ЕГЭ до 100 мне очень нравится. Оказывается, не нужно думать, что ты написал, а считать слова. Мы как-то посчитали, сколько слов в стихотворении Пушкина «Воспоминания о Царском селе», которое восхитило Державина… 850! Пушкин явно превысил бы норматив и не сдал бы ЕГЭ! Если экзамен по математике хотя бы приближен к контрольным работам и там можно натренировать сдающих, то в гуманитарных предметах ситуация намного хуже. Потому что настоящее гуманитарное образование не поддается формализации! В ЕГЭ по литературе можно выяснить, читал ученик произведение, или нет. Но когда спрашивают, каким художественным приемом пользовался писатель… Пушкин явно не думал, дактилем, хореем или амфибрахием он будет писать строки «А руки просятся к перу». Зачем обычному человеку всё это? Надо, чтобы экзамен выявлял: читал или нет, любит – не любит, понимает или не понимает, умеет ли анализировать… Формальными средствами этого не выявишь», - рассказал он.

По его словам, ЕГЭ можно оставить для школьников из регионов, которые мечтают поступить в столичные вузы.

«Поэтому мы предлагаем промежуточную версию, мягкую: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы. Им ЕГЭ такую задачу облегчает. Но при этом – не мучить всех остальных, и дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена», - отметил он.

Сейчас об отмене ЕГЭ не идет речи, так как законодатели даже планируют расширить его применение на колледжи, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

