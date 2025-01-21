«Пугалка и стресс»: Вузы вводят собственные экзамены из-за недовольства ЕГЭ

Единый государственный экзамен не выявляет знания, которые необходимы для вузов, поэтому многие высшие учебные заведения вводят свои испытания, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. При этом он отметил, что ректоры уже перестали высказывать свое недовольство по этому поводу.

«Мое мнение о ЕГЭ основывается на объективных данных: я был директором школы, ректором вуза. Сегодня Единый государственный экзамен не выявляет знания, необходимые для вузов, а подлавливает на незнании для того, чтобы не допустить, наверное, до высшего образования - для чего-то. В подтверждение моих слов многие вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ. Ректоры вузов уже перестали на общественно-политической арене высказывать недовольство насчет ЕГЭ, потому что он, к сожалению, превратился из инструмента выявления знаний в какую-то общественно-политическую пугалку», - объяснил он.

Он подчеркнул, что ЕГЭ также стал невероятным стрессом для детей, что невозможно игнорировать.

«ЕГЭ также стал стрессовым механизмом для целой нации Спросите у любого ребенка средней школы, чего он боится, и он в тройке страхов назовет подготовку к ЕГЭ. Всё равно остаются перегибы на местах, когда охранники превышали полномочия, обыскивали старшеклассниц. Это влияет на здоровье, психику молодежи», - добавил он.

Сейчас об отмене ЕГЭ не идет речи, так как законодатели даже планируют расширить его применение на колледжи, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

