«Пугалка и стресс»: Вузы вводят собственные экзамены из-за недовольства ЕГЭ

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что многие российские вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ.

Единый государственный экзамен не выявляет знания, которые необходимы для вузов, поэтому многие высшие учебные заведения вводят свои испытания, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. При этом он отметил, что ректоры уже перестали высказывать свое недовольство по этому поводу.

«Мое мнение о ЕГЭ основывается на объективных данных: я был директором школы, ректором вуза. Сегодня Единый государственный экзамен не выявляет знания, необходимые для вузов, а подлавливает на незнании для того, чтобы не допустить, наверное, до высшего образования - для чего-то. В подтверждение моих слов многие вузы ввели собственные вступительные испытания, потому что им не хватает ЕГЭ. Ректоры вузов уже перестали на общественно-политической арене высказывать недовольство насчет ЕГЭ, потому что он, к сожалению, превратился из инструмента выявления знаний в какую-то общественно-политическую пугалку», - объяснил он.

Он подчеркнул, что ЕГЭ также стал невероятным стрессом для детей, что невозможно игнорировать.

«ЕГЭ также стал стрессовым механизмом для целой нации Спросите у любого ребенка средней школы, чего он боится, и он в тройке страхов назовет подготовку к ЕГЭ. Всё равно остаются перегибы на местах, когда охранники превышали полномочия, обыскивали старшеклассниц. Это влияет на здоровье, психику молодежи», - добавил он.

Сейчас об отмене ЕГЭ не идет речи, так как законодатели даже планируют расширить его применение на колледжи, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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