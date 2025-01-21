«Сочинения, физика и пересдача»: Какие изменения внесли в ЕГЭ в 2025 году

В 2025 году серьезных изменений в сдаче ЕГЭ не будет, но по некоторым дисциплинам были внесены важные уточнения, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы не завалить экзамен, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

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«Кардинальных изменений в этом году не будет. Но советую посмотреть сайт ФИПИ, где подробно рассказывается, как изменяются единые государственные испытания по дисциплинам. На мой взгляд, самые важные в этом году изменения внесены в тему «Сочинения». Если в прошлые годы сочинение должно было быть не менее 70 слов, то в этом году – не менее 100 слов. Если вы вдруг напишете 98, то такое сочинение проверять не будут… Также по физике будут введены несколько новых законов, по русскому языку есть изменения, но незначительные», - рассказал он.

Также он напомнил, что пересдача ЕГЭ возможна только по одному предмету и только 3-4 июля, в следующий раз пересдать можно будет только через год.

«Порядок проведения экзамена не изменился. Досрочные экзамены сдаются с 21 марта по 21 апреля. Основной этап с 23 мая по 23 июня. И тут, внимание: пересдача ЕГЭ возможна только по одному предмету и только 3-4 июля. В следующий раз ты сможешь пересдать только с общим потоком через год. Если бы ЕГЭ можно было сдать в любое время, 24/7, то, возможно, не и не нужно было бы ЕГЭ так резко пытаться отменить. Мы смогли бы достичь такого уровня, когда люди, недобравшие баллов, были бы мотивированы убрать пробелы и подготовиться к пересдаче», - заключил он.

Россия постепенно начинает отказываться от идеи проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и этот процесс уже в разгаре, об этом заявили в ГД РФ. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен в России в ближайшие годы отменён не будет. Все изменения в экзаменационной сфере анонсируются за несколько лет.

