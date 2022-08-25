26.08.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Еда под санкциями: проседает ли российский ресторанный бизнес?»

По официальным данным мэрии Москвы, за первое полугодие 2022 г. оборот столичных ресторанов, баров и кафе превысил 244,5 млрд руб. Это на 39,5% выше аналогичного показателя 2021-го и более чем вдвое выше показателя первого полугодия 2020 г. Однако, отраслевые эксперты назвали посещаемость ресторанов Москвы в августе худшей за пять лет. По данным Focus Technologies, в августе трафик заведений был на 11% ниже, чем годом ранее. В июне и июле показатель рос на 43% и 37% соответственно, но в 2021 году в эти месяцы работали только летние веранды и действовал запрет на посещение ресторанов без QR-кодов из-за пандемии COVID-19. Посещаемость ТЦ в Москве также упала до четырехлетнего минимума. СМИ сообщают, что в августе трафик оказался на 15-20% ниже, чем в тот же период прошлого и позапрошлого годов. По сравнению с 2019-м показатель просел почти на 40%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как летний сезон сказался на посещаемости ТЦ и ресторанов?

Каковы прогнозы на осень?

Как уход иностранных компаний сказался на ресторанном бизнесе?

Растет количество заражений ковид, готовы ли ТЦ и рестораны?

Как санкции сказались на меню в ресторанах и на ценах?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитет Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов;

Российский предприниматель, основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров;

Директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

