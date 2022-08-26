«Стали сравнивать»: Россияне экспериментируют с краснодарскими винами
Из зарубежных вин остались только итальянские и немного бургундских, сказала в эфире НСН ресторатор Екатерина Смирнова.
Россияне при посещении ресторанов стали сравнивать бургундские и краснодарские вина, сказала в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.
«Из-за санкций ушли многие вина и крепкий алкоголь. Остались только вина из Италии, а также часть бургундских вин. Но, набирает обороты русское виноделие – появились крымские, краснодарские вина. Гости с удовольствием сравнивают бургундское и краснодарское вина, которые производятся по похожим рецептам. Потому что на краснодарские винодельни приглашают иностранных специалистов, которые дают мастер-классы. Из крепкого алкоголя сейчас быстро заменяется шотландский виски – привозят из соседних регионов Шотландии», - сказала Смирнова.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в эфире НСН, что в нижней палате парламенте активно поддерживают развитие отечественного виноделия.
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