«Стали сравнивать»: Россияне экспериментируют с краснодарскими винами

«Из-за санкций ушли многие вина и крепкий алкоголь. Остались только вина из Италии, а также часть бургундских вин. Но, набирает обороты русское виноделие – появились крымские, краснодарские вина. Гости с удовольствием сравнивают бургундское и краснодарское вина, которые производятся по похожим рецептам. Потому что на краснодарские винодельни приглашают иностранных специалистов, которые дают мастер-классы. Из крепкого алкоголя сейчас быстро заменяется шотландский виски – привозят из соседних регионов Шотландии», - сказала Смирнова.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в эфире НСН, что в нижней палате парламенте активно поддерживают развитие отечественного виноделия.