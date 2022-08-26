Санкции лишили россиян самых популярных устриц

Устрицы Gillardeau и Fine de Claire пользовались особой популярностью у россиян, сказала в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.

Европейские санкции заставили отечественных рестораторов пересмотреть меню ресторанов и искать альтернативу продуктам на внутреннем рынке, сказал в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.

«Самые популярные устрицы у россиян – французские Gillardeau и Fine de Claire. Теперь интересуются и русскими, спрашивают, чем отличаются устрицы из Амурского залива от черноморских. Но, русский продукт тоже стал дороже», - сказала Смирнова.

Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал НСН о тяжелых временах у кафе, ориентированных на иностранцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:БизнесСанкции Против РоссииЕдаРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры