Санкции лишили россиян самых популярных устриц
Устрицы Gillardeau и Fine de Claire пользовались особой популярностью у россиян, сказала в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.
Европейские санкции заставили отечественных рестораторов пересмотреть меню ресторанов и искать альтернативу продуктам на внутреннем рынке, сказал в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.
«Самые популярные устрицы у россиян – французские Gillardeau и Fine de Claire. Теперь интересуются и русскими, спрашивают, чем отличаются устрицы из Амурского залива от черноморских. Но, русский продукт тоже стал дороже», - сказала Смирнова.
Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал НСН о тяжелых временах у кафе, ориентированных на иностранцев.
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