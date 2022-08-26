Санкции лишили россиян самых популярных устриц

Европейские санкции заставили отечественных рестораторов пересмотреть меню ресторанов и искать альтернативу продуктам на внутреннем рынке, сказал в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова.

«Самые популярные устрицы у россиян – французские Gillardeau и Fine de Claire. Теперь интересуются и русскими, спрашивают, чем отличаются устрицы из Амурского залива от черноморских. Но, русский продукт тоже стал дороже», - сказала Смирнова.

Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал НСН о тяжелых временах у кафе, ориентированных на иностранцев.