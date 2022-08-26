«Заедают стресс»: Россияне спускают в ресторанах деньги, отложенные на квартиру

Рестораны сегмента fine dining меньше всего пострадали от экономического кризиса, а вот в демократичных заведениях ситуация поменялась, рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в пресс-центре НСН.

«В демократичных ресторанах сложилась следующая ситуация: у их клиентов снизилась возможность покупок квартир, машин, а также возникли ограничения на зарубежный туризм. Поэтому деньги, которые остались, они, по моему ощущению, направили на питание в ресторанах. Это психологический фактор – заедают стресс. Такую тенденцию заметили все рестораторы», - сказал Гончаров.