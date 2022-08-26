«Заедают стресс»: Россияне спускают в ресторанах деньги, отложенные на квартиру
Возможности купить квартиру, машину или отправиться за границу сейчас сильно ограничены, сказал в эфире НСН ресторатор Михаил Гончаров.
Рестораны сегмента fine dining меньше всего пострадали от экономического кризиса, а вот в демократичных заведениях ситуация поменялась, рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в пресс-центре НСН.
«В демократичных ресторанах сложилась следующая ситуация: у их клиентов снизилась возможность покупок квартир, машин, а также возникли ограничения на зарубежный туризм. Поэтому деньги, которые остались, они, по моему ощущению, направили на питание в ресторанах. Это психологический фактор – заедают стресс. Такую тенденцию заметили все рестораторы», - сказал Гончаров.
Ресторатор также согласился с депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым, который рассказал в эфире НСН, что заметил сокращение порций в общепите. Гончаров призвал рестораторов так не делать.
«Уменьшение порций есть, но им пользуются рестораторы, у которых все плохо, либо по неопытности. К хорошему этот подход не приведет. Всячески предостерегаю рестораторов об этом», - отметил Гончаров.
Ранее в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова рассказала, что устрицы Gillardeau и Fine de Claire пользовались особой популярностью у россиян, но из-за санкций их пришлось заменить на русские.
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