Депутат Госдумы Кирьянов заявил, что цены в ресторанах выросли в 4 раза

Депутат Госдумы Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что состояние дел в ресторанной сфере оценивается по-разному. Есть данные, что бизнес работает успешно, а есть альтернативное мнение.

«Есть статистика, которая говорит о значительном снижении посещаемости, в том числе по техническим причинам. Многие, к примеру, поехали за границу в августе. Но есть объективные вещи - чек растет, а количество блюда в тарелке уменьшается. В таком случае можно определить, что рост стоимости блюда в 3-4 раза, по ощущению, это так. Сегодня с учетом тяжелой экономической ситуации многие люди вынуждены сокращать траты, экономить», - сказал Кирьянов.