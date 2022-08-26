Депутат Госдумы Кирьянов заявил, что цены в ресторанах выросли в 4 раза
Многие люди в непростых экономических условиях вынуждены сокращать траты, сказал парламентарий.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что состояние дел в ресторанной сфере оценивается по-разному. Есть данные, что бизнес работает успешно, а есть альтернативное мнение.
«Есть статистика, которая говорит о значительном снижении посещаемости, в том числе по техническим причинам. Многие, к примеру, поехали за границу в августе. Но есть объективные вещи - чек растет, а количество блюда в тарелке уменьшается. В таком случае можно определить, что рост стоимости блюда в 3-4 раза, по ощущению, это так. Сегодня с учетом тяжелой экономической ситуации многие люди вынуждены сокращать траты, экономить», - сказал Кирьянов.
Также депутат напомнил, что импортозамещение в России началось в 2014 году. Тогда многие сомневались, что российские бизнесмены смогут занять определенные ниши.
«Сейчас мы видим производителей, к примеру, Олег Сирота, у которого прекрасный сыр, который замещает многие сорта. Мы в Госдуме поддерживаем развитие виноделия в стране, чтобы это был полный цикл, чтобы Россия не нуждалась в зарубежных саженцах», - отметил Кирьянов.
Ранее в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова рассказала, что устрицы Gillardeau и Fine de Claire пользовались особой популярностью у россиян, но из-за санкций их пришлось заменить на русские.
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