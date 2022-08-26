Ресторатор Гончаров рассказал о тяжелых временах у кафе, ориентированных на иностранцев

В марте рестораны и кафе переживали трудности, но уже в мае ситуация стала стабилизироваться, сказал в эфире НСН предприниматель Михаил Гончаров. 

Весной рестораны столкнулись с проблемами поставок продуктов из-за заграницы, а также ценами на них, рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в пресс-центре НСН.

«В марте была очень тяжелая ситуация. Были затруднены поставки. Люди закупали устрицы по 120-1240 долларов и не понимали, как везти их в Россию. В апреле-мае ситуация стала стабилизироваться, а в июне многие вздохнули. Летние месяцы прошли неплохо. Было сезонное падение в июле и начале августе, но от ковидных ограничений ушли», - сказал Гончаров.

Проблемы, по словам Гончарова, есть у ресторанов и кафе, которые были ориентированы на иностранных гостей.

«У ресторанов, которые ориентировались на иностранных туристов, есть сложности», - отметил Гончаров.

Ранее рестораторы в эфире НСН заявили о рекордной за пять лет выручке.

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ФОТО: РИА Новости
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