Ресторатор Гончаров рассказал о тяжелых временах у кафе, ориентированных на иностранцев

Весной рестораны столкнулись с проблемами поставок продуктов из-за заграницы, а также ценами на них, рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в пресс-центре НСН.

«В марте была очень тяжелая ситуация. Были затруднены поставки. Люди закупали устрицы по 120-1240 долларов и не понимали, как везти их в Россию. В апреле-мае ситуация стала стабилизироваться, а в июне многие вздохнули. Летние месяцы прошли неплохо. Было сезонное падение в июле и начале августе, но от ковидных ограничений ушли», - сказал Гончаров.

Проблемы, по словам Гончарова, есть у ресторанов и кафе, которые были ориентированы на иностранных гостей.

«У ресторанов, которые ориентировались на иностранных туристов, есть сложности», - отметил Гончаров.

Ранее рестораторы в эфире НСН заявили о рекордной за пять лет выручке.