19.05.2022 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дым без огня» Авраама Руссо: дело о плагиате»

Известный музыкант Авраам Руссо планирует подать в суд. По заявлению артиста в начале марта этого года произошла конфликтная ситуация с плагиатом песни «Дым без огня» диджеем Романом Ковш. Песня уже была в ротации, когда саундпродюссер Артём Орлов обнаружил плагиат. Руссо совместно с адвокатом, провели процедуру экспертизы, по итогам которой был подтверждён факт плагиата музыки. Диджею Роману Ковш сообщили о результатах проведённой экспертизы, однако, ответной реакции никакой от него получить не удалось. Несмотря на эту неприятную ситуацию артист признается, что ему приятно, что песня пользуется популярностью. Сейчас артист активно занимается благотворительной деятельностью с коллегами по цеху для начинающих музыкантов, о ходе которой также подробно расскажет в пресс-центре информационного агентства «Национальной службы новостей».

На пресс-конференции Авраам Руссо и его адвокат расскажут о дальнейших действиях по отношению к плагиатчику и о своих творческих планах.

Участники пресс-конференции:

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо;

Российский адвокат Андрей Алешкин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:30

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

